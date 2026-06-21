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Нацгвардейцы Юга за ночь уничтожили 17 российских "Шахедов" во время массированной атаки. ВИДЕО

Бойцы воинских частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожили 17 российских дронов-камикадзе во время массированной атаки на Южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь с 20 на 21 июня нацгвардейцы успешно отразили атаку вражеских воздушных целей, не допустив их поражения гражданской и критической инфраструктуры.

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В частности, 15 БПЛА типа "Шахед" были уничтожены с помощью беспилотных авиационных комплексов, еще 2 дрона-камикадзе ликвидировали мобильные огневые группы.

В Нацгвардии подчеркивают, что каждая уничтоженная воздушная цель — это спасенные жизни украинцев, защищенные дома и сохраненная инфраструктура.

Видео опубликовано в Telegram-канале Национальной гвардии Украины.

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