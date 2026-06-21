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Спецназовцы "Mirage" выследили и ликвидировали оккупанта, который прятался среди руин и мусора. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Mirage" 17-го Центра специального назначения уничтожили российского оккупанта, укрывавшегося в здании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский оператор БПЛА хладнокровно и не торопясь облетал здание, в котором прятался рашист, и выжидал момент, когда тот выдаст своё присутствие.

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На обнародованных кадрах видно, как оккупант в конце концов раскрывает себя, после чего оператор ударного беспилотника немедленно наносит прицельный удар.

В результате поражения враг был ликвидирован.

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