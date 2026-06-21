Спецназовцы "Mirage" выследили и ликвидировали оккупанта, который прятался среди руин и мусора. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Mirage" 17-го Центра специального назначения уничтожили российского оккупанта, укрывавшегося в здании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский оператор БПЛА хладнокровно и не торопясь облетал здание, в котором прятался рашист, и выжидал момент, когда тот выдаст своё присутствие.
На обнародованных кадрах видно, как оккупант в конце концов раскрывает себя, после чего оператор ударного беспилотника немедленно наносит прицельный удар.
В результате поражения враг был ликвидирован.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль