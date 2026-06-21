Спецназовцы "Mirage" выследили и ликвидировали оккупанта, который прятался среди руин и мусора. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Mirage" 17-го Центра специального назначения уничтожили российского оккупанта, укрывавшегося в здании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский оператор БПЛА хладнокровно и не торопясь облетал здание, в котором прятался рашист, и выжидал момент, когда тот выдаст своё присутствие.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На обнародованных кадрах видно, как оккупант в конце концов раскрывает себя, после чего оператор ударного беспилотника немедленно наносит прицельный удар.

В результате поражения враг был ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБС нанесли удары по нефтебазе, РЛС, газовой инфраструктуре и логистике оккупантов в Крыму и на юге Украины. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты истребителей Су-27 уничтожили командный пункт оккупантов точным ударом авиабомбой GBU. ВИДЕО