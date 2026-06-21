Спецпризначенці "Mirage" вистежили та ліквідували окупанта, який ховався серед руїн і сміття. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Mirage" 17-го Центру спеціального призначення ліквідували російського окупанта, який переховувався у будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український оператор БпЛА холоднокровно та без поспіху облітав будівлю, в якій ховався рашист, і вичікував момент, коли той видасть свою присутність.
На оприлюднених кадрах видно, як окупант зрештою демаскує себе, після чого оператор ударного безпілотника негайно завдає прицільного удару.
У результаті ураження ворога було ліквідовано.
Топ коментарі
+3 Владислав Сварчевський
показати весь коментар21.06.2026 15:09 Відповісти Посилання
+3 Sav UA #551121
показати весь коментар21.06.2026 15:15 Відповісти Посилання
+2 Серый Вовк
показати весь коментар21.06.2026 15:24 Відповісти Посилання
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