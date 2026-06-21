Пілоти винищувачів Су-27 знищили командний пункт окупантів точним ударом авіабомби GBU. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по командному пункту російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі екіпажі використали авіабомби GBU.

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За наявною інформацією, командний пункт противника активно використовувався для координації дій підрозділів.

До об'єкта регулярно здійснювалося підвезення провізії, обладнання та інших вантажів, зокрема за допомогою важких безпілотників. Також із сусідніх позицій постійно здійснювалися вильоти російських БпЛА.

У результаті влучання однієї авіабомби більша частина будівлі була зруйнована разом з особовим складом окупантів, який перебував усередині.

Відео поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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