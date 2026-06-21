УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9262 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
1 875 3

Пілоти винищувачів Су-27 знищили командний пункт окупантів точним ударом авіабомби GBU. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по командному пункту російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі екіпажі використали авіабомби GBU.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За наявною інформацією, командний пункт противника активно використовувався для координації дій підрозділів.

До об'єкта регулярно здійснювалося підвезення провізії, обладнання та інших вантажів, зокрема за допомогою важких безпілотників. Також із сусідніх позицій постійно здійснювалися вильоти російських БпЛА.

У результаті влучання однієї авіабомби більша частина будівлі була зруйнована разом з особовим складом окупантів, який перебував усередині.

Відео поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Видовищна детонація російської РСЗВ "Град" після влучання дрона 77-ї ОАеМБр. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти "Птахів Мадяра" дроном залетіли у люк ворожої "Буханки": окупант вистрибнув з автівки на ходу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21330) знищення (10392) бомбардування (374) Повітряні сили (3491) пілот (142) винищувач (152)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 