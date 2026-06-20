Пілоти "Птахів Мадяра" дроном залетіли у люк ворожої "Буханки": окупант вистрибнув з автівки на ходу. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили ворожий автомобіль УАЗ "Буханка" на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили автівку противника під час руху дорогою у смузі своєї відповідальності та направили для ураження ударний FPV-дрон.
На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник наздоганяє транспортний засіб та видовищно влітає просто у відкритий люк на даху автомобіля.
Також БпЛА зафіксував момент, коли один із російських військових під час підльоту дрона вистрибує з люку автівки просто на ходу.
У результаті удару ворожу техніку разом з окупантами всередині було знищено.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль