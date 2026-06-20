Пілоти "Птахів Мадяра" дроном залетіли у люк ворожої "Буханки": окупант вистрибнув з автівки на ходу. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили ворожий автомобіль УАЗ "Буханка" на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили автівку противника під час руху дорогою у смузі своєї відповідальності та направили для ураження ударний FPV-дрон.

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На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник наздоганяє транспортний засіб та видовищно влітає просто у відкритий люк на даху автомобіля.

Також БпЛА зафіксував момент, коли один із російських військових під час підльоту дрона вистрибує з люку автівки просто на ходу.

У результаті удару ворожу техніку разом з окупантами всередині було знищено.

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