Оператори 3-го батальйону пробили антидроновий захист і підірвали танк окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-го мотопіхотного батальйону знищили російський танк, який окупанти підвели майже впритул до лінії фронту на півночі Харківщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина здійснила обстріл українських позицій, однак суттєвих результатів не досягла.
Після цього аеророзвідка вистежила маршрут відходу танка та встановила місце, де його намагалися окупанти сховати.
Дрони на радіокеруванні виявили замасковану техніку та подолали антидроновий захист противника. Після цього по цілі відпрацювали FPV-дрони на оптоволокні.
У результаті ударів безпілотники влучили у моторний відсік танка.
Від детонації боєкомплекту та займання пального в баках ворожий танк вибухнув.
Відеозапис бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
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