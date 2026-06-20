Операторы 3-го батальона пробили антидроновую защиту и взорвали танк оккупантов в Харьковской области

Бойцы 3-го мотопехотного батальона уничтожили российский танк, который оккупанты подвели почти вплотную к линии фронта на севере Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронемашина обстреляла украинские позиции, однако существенных результатов не достигла.

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После этого аэроразведка отследила маршрут отхода танка и установила место, где оккупанты пытались его спрятать.

Радиоуправляемые дроны обнаружили замаскированную технику и преодолели антидроновую защиту противника. После этого по цели нанесли удары FPV-дроны на оптоволокне.

В результате ударов беспилотники попали в моторный отсек танка.

В результате детонации боекомплекта и возгорания топлива в баках вражеский танк взорвался.

Видеозапись боевых действий бойцы опубликовали в соцсетях.

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