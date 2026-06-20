Операторы 3-го батальона пробили антидроновую защиту и взорвали танк оккупантов в Харьковской области
Бойцы 3-го мотопехотного батальона уничтожили российский танк, который оккупанты подвели почти вплотную к линии фронта на севере Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронемашина обстреляла украинские позиции, однако существенных результатов не достигла.
После этого аэроразведка отследила маршрут отхода танка и установила место, где оккупанты пытались его спрятать.
Радиоуправляемые дроны обнаружили замаскированную технику и преодолели антидроновую защиту противника. После этого по цели нанесли удары FPV-дроны на оптоволокне.
В результате ударов беспилотники попали в моторный отсек танка.
В результате детонации боекомплекта и возгорания топлива в баках вражеский танк взорвался.
Видеозапись боевых действий бойцы опубликовали в соцсетях.
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