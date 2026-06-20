Экипажи МиГ-29 двумя авиаударами разрушили здание со скоплением оккупантов
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли удар по месту дислокации российских военных на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своём Telegram-канале "Подсолнух".
На видео запечатлено, как по зданию, где базировалось значительное количество личного состава оккупантов, было нанесено два мощных удара авиабомбами.
В результате удара большая часть здания была разрушена, а живая сила противника - ликвидирована.
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