Екіпажі МіГ-29 двома авіаударами зруйнували будівлю зі скупченням окупантів. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України уразили місце дислокації російських військових на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
На відео зафіксовано, як по будівлі, де базувалася значна кількість особового складу окупантів, було завдано двох потужних ударів авіабомбами.
У результаті ураження більша частина будівлі була зруйнована, а жива сила противника - ліквідована.
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