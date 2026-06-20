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Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Екіпажі МіГ-29 двома авіаударами зруйнували будівлю зі скупченням окупантів. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України уразили місце дислокації російських військових на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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На відео зафіксовано, як по будівлі, де базувалася значна кількість особового складу окупантів, було завдано двох потужних ударів авіабомбами.

У результаті ураження більша частина будівлі була зруйнована, а жива сила противника - ліквідована.

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