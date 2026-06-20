Артилеристи 40-ї бригади уразили 4 гармати Д-20 і Д-30, танк та ліквідували окупантів біля техніки. ВIДЕО
Військовослужбовці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили артилерію, склад майна та живу силу російських окупантів на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки професійній роботі операторів БпЛА та артилеристів ворожу техніку було уражено ще до того, як вона змогла завдати удару по українських позиціях.
Розвідка оперативно виявила замасковані позиції окупантів і їхньої вогневої техніки та передала точні координати для ураження ворожих цілей.
У результаті серії ударів було виведено з ладу 2 гармати Д-20, знищено 2 гармати Д-30 та склад майна противника, а також пошкоджено танк.
Крім того, українські воїни ліквідували живу силу окупантів, яка перебувала поблизу техніки.
"Кожна знищена гармата - це врятовані життя українських захисників. Кожен уражений танк - це ще одна зірвана спроба ворога просунутися вперед", - додають бійці у дописі до відео.
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