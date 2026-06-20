Артилеристи 40-ї бригади уразили 4 гармати Д-20 і Д-30, танк та ліквідували окупантів біля техніки. ВIДЕО

Військовослужбовці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили артилерію, склад майна та живу силу російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки професійній роботі операторів БпЛА та артилеристів ворожу техніку було уражено ще до того, як вона змогла завдати удару по українських позиціях.

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Розвідка оперативно виявила замасковані позиції окупантів і їхньої вогневої техніки та передала точні координати для ураження ворожих цілей.

У результаті серії ударів було виведено з ладу 2 гармати Д-20, знищено 2 гармати Д-30 та склад майна противника, а також пошкоджено танк.

Крім того, українські воїни ліквідували живу силу окупантів, яка перебувала поблизу техніки.

"Кожна знищена гармата - це врятовані життя українських захисників. Кожен уражений танк - це ще одна зірвана спроба ворога просунутися вперед", - додають бійці у дописі до відео.

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