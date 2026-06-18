Дрони 58-ї ОМБр знищують мототехніку окупантів на півночі Харківщини. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників Сил оборони України продовжують ефективно перекривати логістичні артерії російських загарбників на лінії бойового зіткнення. Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського продемонстрували успішне полювання на мобільні засоби пересування противника на півночі Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, злагоджену та результативну роботу провели аеророзвідники та пілоти FPV-дронів 3-го мотопіхотного батальйону бригади.

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За словами військових, ворог зараз критично залежить від легкого двоколісного та чотириколісного транспорту для підвезення боєкомплекту та провізії безпосередньо на "нуль". Російські мотоциклісти намагаються таємно пересуватися стежками в лісосмугах, проте на відкритих ділянках доріг їх оперативно виявляє українська аеророзвідка.

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