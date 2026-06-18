Дроны 58-й ОМБр уничтожают мототехнику оккупантов на севере Харьковщины. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников Сил обороны Украины продолжают эффективно перекрывать логистические артерии российских захватчиков на линии боевого столкновения. Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского продемонстрировали успешную охоту на мобильные средства передвижения противника на севере Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слаженную и результативную работу провели аэроразведчики и пилоты FPV-дронов 3-го мотопехотного батальона бригады.
По словам военных, враг сейчас критически зависит от легкого двухколесного и четырехколесного транспорта для доставки боекомплекта и провизии непосредственно на "нуль". Российские мотоциклисты пытаются скрытно передвигаться по тропинкам в лесополосах, однако на открытых участках дорог их оперативно обнаруживает украинская аэроразведка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль