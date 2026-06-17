Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 17 июня, — Воздушные силы

Вечером 17 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:18 — ударный БПЛА к востоку от Павлограда.

В 18:29 — БПЛА в направлении Одессы/Черноморского из акватории Черного моря.

В 18:34 — пуски КАБ на Запорожье и Днепропетровскую область.

В 19:35 — ударный БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей курсом на Полтавскую область.

В 19:42 — группа вражеских БПЛА из Брянской области на севере Черниговской области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что 17 июня российские войска более 40 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. Трое человек ранены.

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