Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 17 июня, — Воздушные силы
Вечером 17 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:18 — ударный БПЛА к востоку от Павлограда.
В 18:29 — БПЛА в направлении Одессы/Черноморского из акватории Черного моря.
В 18:34 — пуски КАБ на Запорожье и Днепропетровскую область.
В 19:35 — ударный БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей курсом на Полтавскую область.
В 19:42 — группа вражеских БПЛА из Брянской области на севере Черниговской области.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что 17 июня российские войска более 40 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. Трое человек ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль