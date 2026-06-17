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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Спецназовцы ГУР уничтожили технику, горючее, боеприпасы россиян и заблокировали снабжение оккупантов. ВИДЕО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало эксклюзивные кадры слаженной и филигранной работы бойцов спецподразделения "Примари". Военные разведчики успешно перекрывают пути снабжения российских оккупационных войск.

На видео запечатлена боевая операция "Примар" по логистическим артериям захватчиков, которую они проводили в течение апреля и мая 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате точных и внезапных ударов разведчиков дотла сгорело все, что оккупанты пытались доставить на передовую: топливо, боеприпасы, военную технику и другие критически важные ресурсы.

В разведке отмечают, что результаты работы спецподразделения "Примари" имеют стратегическое значение для линии фронта, ведь это:

  • заблокированы логистические пути снабжения врага;

  • существенно замедлено перемещение российских резервов;

  • общее снижение боевых возможностей оккупационной группировки войск.

Командование ГУР отмечает, что враг пытается адаптироваться к ударам: россияне постоянно меняют свои маршруты, рассредотачивают ресурсы по разным точкам и пытаются максимально скрыть любое передвижение. Однако украинские "Призраки" все равно продолжают вычислять критические звенья в снабжении противника и наносить по ним сокрушительные удары.

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Автор: 

армия РФ (23087) обстрел (33210) оккупация (10273) ГУР (817)
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Клубний хіт 2026.
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17.06.2026 12:35 Ответить
Кацапи, у вас на рашці гівна не міряно - переходьте на рідне вялікоскрєпноє паливо! ЗСУ по гівновозам не битиме, гівно не горить і пахне родіной. Ну, а що техніка на цьому виду палива не їздить, то таке ...
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17.06.2026 12:38 Ответить
ще за порушеня авторського тексту пристибуться ... ...але музику наклали перфекто !!!! ...
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17.06.2026 13:11 Ответить
ще за порушення авторського тексту пристебуться ...але музику наклали перфекто ...
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17.06.2026 13:12 Ответить
 
 