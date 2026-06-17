Спецпризначенці ГУР знищили техніку, пальне, боєприпаси росіян і заблокували постачання окупантів. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило ексклюзивні кадри системної та філігранної роботи бійців спецпідрозділу "Примари". Військові розвідники успішно відсікають шляхи постачання для російських окупаційних військ.

На відео зафіксовано бойову роботу "Примар" по логістичних артеріях загарбників, яку вони здійснювали протягом квітня та травня 2026 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Унаслідок точних і раптових ударів розвідників ущент згоріло все, що окупанти намагалися доправити на передову: пальне, боєприпаси, військову техніку та інші критично важливі ресурси.

У розвідці наголошують, що результати роботи спецпідрозділу "Примари" мають стратегічне значення для лінії фронту, адже це:

заблоковані логістичні шляхи постачання ворога;

суттєво сповільнене переміщення російських резервів;

загальне зниження бойових спроможностей окупаційного угруповання військ.

Командування ГУР зазначає, що ворог намагається адаптуватися до ударів: росіяни постійно змінюють свої маршрути, розосереджують ресурси по різних точках та намагаються максимально приховати будь-яке пересування. Проте українські "Примари" все одно продовжують вираховувати критичні ланки в постачанні противника та завдавати по них нищівних ударів.

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