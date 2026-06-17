Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 17 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 17 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:18 - Ударний БпЛА східніше Павлограду.
О 18:29 - БпЛА у напрямку Одеса/Чорноморське з акваторії Чорного моря.
О 18:34 - Пуски КАБ на Запоріжжя та Дніпропетровщину.
О 19:35 - Ударний БпЛА на межі Сумської та Харківської областей курсом на Полтавщину.
О 19:42 - Група ворожих БпЛА з Брянської області на півночі Чернігівщини.
Оновлена інформація
О 20:18 - БпЛА південніше Запоріжжя курсом на захід.
О 20:19 - Декілька БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що 17 червня російські війська понад 40 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Троє людей поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль