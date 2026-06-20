Артиллеристы 40-й бригады поразили 4 орудия Д-20 и Д-30, танк и ликвидировали оккупантов возле техники

Военнослужащие 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили артиллерию, склад имуществ и живую силу российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря профессиональной работе операторов БПЛА и артиллеристов вражеская техника была поражена ещё до того, как она смогла нанести удар по украинским позициям.

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Разведка оперативно обнаружила замаскированные позиции оккупантов и их огневую технику и передала точные координаты для поражения вражеских целей.

В результате серии ударов были выведены из строя 2 орудия Д-20, уничтожены 2 пушки Д-30 и склад имущества противника, а также поврежден танк.

Кроме того, украинские воины ликвидировали живую силу оккупантов, находившуюся вблизи техники.

"Каждое уничтоженное орудие - это спасенные жизни украинских защитников. Каждый пораженный танк - это еще одна сорванная попытка врага продвинуться вперед", - добавляют бойцы в подписи к видео.

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