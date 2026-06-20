Пилоты "Птахів Мадяра" на дроне залетели в люк вражеской "буханки": оккупант выпрыгнул из машины на ходу. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахів Мадяра" уничтожили вражеский автомобиль УАЗ "буханка" на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили автомобиль противника во время движения по дороге в зоне своей ответственности и направили для поражения ударный FPV-дрон.

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На обнародованных кадрах видно, как беспилотник догоняет транспортное средство и эффектно влетает прямо в открытый люк на крыше автомобиля.

Также БПЛА зафиксировал момент, когда один из российских военных во время подлета дрона выпрыгивает из люка автомобиля прямо на ходу.

В результате удара вражеская техника вместе с оккупантами внутри была уничтожена.

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