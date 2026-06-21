Видовищна детонація російської РСЗВ "Град" після влучання дрона 77-ї ОАеМБр. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила ворожу техніку на дорозі між лісосмугами та передала координати операторам ударних безпілотників.
Після отримання цілевказання пілоти FPV-дронів завдали точного удару по російській РСЗВ.
У результаті влучання у боєкомплект сталася потужна детонація, внаслідок якої БМ-21 "Град" був знищений.
Кадрами бойової роботи поділилися бійці батальйону "Рубака" у своєму телеграм-каналі.
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