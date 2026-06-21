Зрелищная детонация российской РСЗО "Град" после попадания дрона 77-й ОАеМБр. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила вражескую технику на дороге между лесополосами и передала координаты операторам ударных беспилотников.
После получения целевых координат пилоты FPV-дронов нанесли точный удар по российской РСЗО.
В результате попадания в боекомплект произошла мощная детонация, в результате которой БМ-21 "Град" была уничтожена.
Кадрами боевых действий поделились бойцы батальона "Рубака" в своём Telegram-канале.
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