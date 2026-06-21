Пилоты истребителей Су-27 уничтожили командный пункт оккупантов точным ударом авиабомбой GBU. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по командному пункту российских оккупантов на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели экипажи применили авиабомбы GBU.
По имеющейся информации, командный пункт противника активно использовался для координации действий подразделений.
К объекту регулярно осуществлялась доставка провизии, оборудования и других грузов, в частности с помощью тяжелых беспилотников. Также с соседних позиций постоянно осуществлялись вылеты российских БПЛА.
В результате попадания одной авиабомбы большая часть здания была разрушена вместе с личным составом оккупантов, находившимся внутри.
Видео опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль