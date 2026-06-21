Пилоты истребителей Су-27 уничтожили командный пункт оккупантов точным ударом авиабомбой GBU. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по командному пункту российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели экипажи применили авиабомбы GBU.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По имеющейся информации, командный пункт противника активно использовался для координации действий подразделений.

К объекту регулярно осуществлялась доставка провизии, оборудования и других грузов, в частности с помощью тяжелых беспилотников. Также с соседних позиций постоянно осуществлялись вылеты российских БПЛА.

В результате попадания одной авиабомбы большая часть здания была разрушена вместе с личным составом оккупантов, находившимся внутри.

Видео опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зрелищная детонация российской РСЗО "Град" после попадания дрона 77-й ОАеМБр. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты "Птахів Мадяра" на дроне залетели в люк вражеской "Буханки": оккупант выпрыгнул из машины на ходу. ВИДЕО