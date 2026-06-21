СБС уразили нафтобазу, РЛС, газову інфраструктуру та логістику окупантів у Криму й на півдні України. ВIДЕО

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 21 червня завдали серії ударів по військових, паливних, газових та логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед цілей українських операторів були нафтобази, елементи протиповітряної оборони, газова інфраструктура та логістичний транспорт окупантів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що уражено

Зокрема, оператори 1-го окремого центру СБС уразили нафтобазу нафтоналивного термінала у Керчі, а також радіолокаційні станції "Каста-2Е2" у районі Курортного та "Небо-У" у Керчі.

Оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра" уразили три газові компресорні станції в населених пунктах Ароматне, Журавлівка та Ключі на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, оператори 20-ї окремої бригади СБС "К-2" уразили цистерну з паливно-мастильними матеріалами поблизу Горлівки на Донеччині.

Також оператори 412-ї окремої бригади СБС "Nemesis" завдали ударів по логістичному транспорту окупантів у районах населених пунктів Осипенко та Терпіння Запорізької області.

Зазначається, що системне ураження паливної, газової, логістичної та військової інфраструктури противника суттєво знижує його можливості із забезпечення військ та підтримання бойових дій на окупованих територіях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти винищувачів Су-27 знищили командний пункт окупантів точним ударом авіабомби GBU. ВIДЕО

Дивіться також: Видовищна детонація російської РСЗВ "Град" після влучання дрона 77-ї ОАеМБр. ВIДЕО