СБС нанесли удары по нефтебазе, РЛС, газовой инфраструктуре и логистике оккупантов в Крыму и на юге Украины. ВИДЕО

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 21 июня нанесли серию ударов по военным, топливным, газовым и логистическим объектам противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди целей украинских операторов были нефтебазы, элементы противовоздушной обороны, газовая инфраструктура и логистический транспорт оккупантов.

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Что было поражено

В частности, операторы 1-го отдельного центра СБС поразили нефтебазу нефтеналивного терминала в Керчи, а также радиолокационные станции "Каста-2Е2" в районе Курортного и "Небо-У" в Керчи.

Операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады СБС "Птахи Мадяра" поразили три газовые компрессорные станции в населенных пунктах Ароматное, Журавлевка и Ключи на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, операторы 20-й отдельной бригады СБС "К-2" поразили цистерну с горюче-смазочными материалами вблизи Горловки в Донецкой области.

Также операторы 412-й отдельной бригады СБС "Nemesis" нанесли удары по логистическому транспорту оккупантов в районах населенных пунктов Осипенко и Терпение Запорожской области.

Отмечается, что системное поражение топливной, газовой, логистической и военной инфраструктуры противника существенно снижает его возможности по обеспечению войск и ведению боевых действий на оккупированных территориях.

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