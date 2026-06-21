Нацгвардійці Півдня за ніч знищили 17 російських "Шахедів" під час масованої атаки. ВIДЕО

Бійці військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили 17 російських дронів-камікадзе під час масованої атаки на Південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч з 20 на 21 червня нацгвардійці успішно відпрацювали по ворожих повітряних цілях, не допустивши їхнього ураження цивільної та критичної інфраструктури.

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Зокрема, 15 БпЛА типу "Шахед" було знищено за допомогою безпілотних авіаційних комплексів, ще 2 дрони-камікадзе ліквідували мобільні вогневі групи.

У Нацгвардії наголошують, що кожна знищена повітряна ціль - це врятовані життя українців, захищені домівки та збережена інфраструктура.

Відео опубліковано у телеграм-каналі Національної гвардії України.

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