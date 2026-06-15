РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12159 посетителей онлайн
Новости Видео Беспилотные технологии
3 108 3

Наземный беспилотник 93-й бригады "Холодный Яр" подвез уставшую пожилую женщину на пути из Константиновки в Дружковку. ВИДЕО

Наземный робот батальона "Alter Ego" 93-й бригады "Холодный Яр" помог уставшей пожилой женщине преодолеть часть пути из Константиновки в Дружковку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилая женщина шла пешком из Константиновки с двумя собаками и вещами на тележке. Под конец пути она изнемогла и попросила о помощи бойцов из мобильной огневой группы, которых встретила на пути.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале


НРК 93-й бригады как раз возвращался с задания по логистике. Его остановили. Так что бабушка с собаками и вещами смогла на нем разместиться и доехать оставшуюся часть пути. А бойцы, которые приехали в Дружковку загрузить НРК, успешно "подвезли" бабушку и ее животных в Краматорск.

Читайте: На Константиновском направлении РФ угрожает логистике ВСУ, - 93 ОМБр "Холодный Яр"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 93-й бригады остановили штурм врага на Константиновском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (12456) 93 отдельная механизированная бригада (328) Краматорский район (1260) Покровский район (1767) Дружковка (166) Константиновка (81) НРК наземный роботизированный комплекс (136)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це і є Україна, а не оте штучне утворення з ******* і андрофагами та їх колоніями «сруськіх туземцім»!!
показать весь комментарий
15.06.2026 10:26 Ответить
Кацапські нелюди ту бабку переїхали би тим нрк
показать весь комментарий
15.06.2026 10:27 Ответить
Дякуємо нашим Козакам!
Це називається ЛЮДЯНІСТЬ - бо українці воюють за людей, а не за "велічіє", "сцаря" і іншу чепуху.
показать весь комментарий
15.06.2026 10:29 Ответить
 
 