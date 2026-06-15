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Наземный беспилотник 93-й бригады "Холодный Яр" подвез уставшую пожилую женщину на пути из Константиновки в Дружковку. ВИДЕО
Наземный робот батальона "Alter Ego" 93-й бригады "Холодный Яр" помог уставшей пожилой женщине преодолеть часть пути из Константиновки в Дружковку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пожилая женщина шла пешком из Константиновки с двумя собаками и вещами на тележке. Под конец пути она изнемогла и попросила о помощи бойцов из мобильной огневой группы, которых встретила на пути.
НРК 93-й бригады как раз возвращался с задания по логистике. Его остановили. Так что бабушка с собаками и вещами смогла на нем разместиться и доехать оставшуюся часть пути. А бойцы, которые приехали в Дружковку загрузить НРК, успешно "подвезли" бабушку и ее животных в Краматорск.
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