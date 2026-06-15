Наземний безпілотник 93-ї бригади "Холодний Яр" підвіз втомлену літню жінку на шляху із Костянтинівки до Дружківки. ВIДЕО

Наземний робот батальйону "Alter Ego" 93-ї бригади "Холодний Яр" допоміг стомленій бабусі подолати частину шляху з Костянтинівки до Дружківки.



Як повідомляє Цензор.НЕТ, літня жінка прямувала пішки з Костянтинівки з двома собаками і речами на візку. Під кінець дороги вона виснажилася і попросила про допомогу бійців з мобільної вогневої групи, яких перестріла на шляху.

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НРК 93-ї бригади як раз вертався із завдання з логістики. Його пригальмували. Тож, бабуся із собаками і речами змогла на ньому розміститися і під’їхати решту шляху. А бійці, які приїхали до Дружківки завантажити НРК, успішно "підкинули" бабусю і її тварин до Краматорська.

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