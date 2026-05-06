8 656 16

Бойова медикиня 93-ОМБр, яка опинилася в епіцентрі вибуху російських ФАБів, рятувала постраждалих у Краматорську. ФОТО 18+

Військова медикиня батальйону НРК "АльтерЕго" 93-ї ОМБр "Холодний Яр", яка опинилася в епіцентрі удару російських ФАБів по Краматорську, кинулася рятувати постраждалих.

Увага! Фото рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Світлини оприлюднила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

"Дівчина, що рятувала поранених і збирала рештки тіл вбитих росіянами в Краматорську. Ось вона на фото, накриває тіло вбитого. І на іншому - серед уламків закриває білим мішком іншого загиблого", - зазначила журналістка.

Бойова медикиня рятує постраждалих у Краматорську
Йдеться про військову медикиню батальйону НРК "АльтерЕго" 93-ї ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Якудза".

"Вона сама опинилась в епіцентрі вибуху російський фугасних авіабомб. І кинулась рятувати життя, хоч і сама постраждала", - додала Кирієнко-Мерінова.

Краматорськ, обстріл, Донецька область, 93 окрема механізована бригада Холодний яр, Краматорський район
Це до речі приклад ухилєсам! Та про що я? Вони краще в Тисі втопляться...
06.05.2026 14:40 Відповісти
тримайся, сестре!
06.05.2026 14:29 Відповісти
👌
06.05.2026 14:36 Відповісти
Не Маліна
06.05.2026 14:21 Відповісти
Чому Краматорськ досі не евакуйований?
06.05.2026 15:05 Відповісти
06.05.2026 14:29 Відповісти
Гарна дівчина.
06.05.2026 14:35 Відповісти
06.05.2026 14:36 Відповісти
06.05.2026 14:40 Відповісти
Кто в Тисе, кто в комментариях на цензоре пока жопа в тепле🤔
06.05.2026 15:13 Відповісти
чекаєш поки Тиса прогріється ?

дезертире.....

.
06.05.2026 15:36 Відповісти
Жду пока боевая пенсия покажет пример вместо строчить пару лет на цензоре🤨
06.05.2026 19:39 Відповісти
маєш на увазі ні одного тцкуна не видно і ні одного поліцая???
06.05.2026 15:49 Відповісти
Ну ти вже здриснуло, то чого ниєш? Ти прекрасно зрозуміло про що я, та всеодно хочеш вивернути руснявий наратив... Сором з тобою назавжди!
06.05.2026 17:42 Відповісти
хто про що, а МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ про свої блохи тцкунів

.
06.05.2026 19:13 Відповісти
хто про що , а такі як Ти про "ухилясів" ,котрі давали присягу на вірність України.
06.05.2026 21:50 Відповісти
Честь і шана !!!
Не кожен чоловік може похвалитися такою силою волі.
06.05.2026 14:48 Відповісти
Сильно Красива !!! Українська Амазонка !!!Дай Господи цієї дівчині Воїну, доброго здоров'я ! ❤️ ...
06.05.2026 16:51 Відповісти
 
 