Бойова медикиня 93-ОМБр, яка опинилася в епіцентрі вибуху російських ФАБів, рятувала постраждалих у Краматорську. ФОТО 18+
Військова медикиня батальйону НРК "АльтерЕго" 93-ї ОМБр "Холодний Яр", яка опинилася в епіцентрі удару російських ФАБів по Краматорську, кинулася рятувати постраждалих.
Увага! Фото рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Світлини оприлюднила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Дівчина, що рятувала поранених і збирала рештки тіл вбитих росіянами в Краматорську. Ось вона на фото, накриває тіло вбитого. І на іншому - серед уламків закриває білим мішком іншого загиблого", - зазначила журналістка.
Йдеться про військову медикиню батальйону НРК "АльтерЕго" 93-ї ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Якудза".
"Вона сама опинилась в епіцентрі вибуху російський фугасних авіабомб. І кинулась рятувати життя, хоч і сама постраждала", - додала Кирієнко-Мерінова.
Обстріли України ввечері 5 травня
- Увечері війська РФ також вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали.
- Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 — поранені.
- У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару ввечері 5 травня загинули четверо людей, є поранені.
