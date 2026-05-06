Бойова медикиня 93-ОМБр, яка опинилася в епіцентрі вибуху російських ФАБів, рятувала постраждалих у Краматорську. ФОТО 18+

Військова медикиня батальйону НРК "АльтерЕго" 93-ї ОМБр "Холодний Яр", яка опинилася в епіцентрі удару російських ФАБів по Краматорську, кинулася рятувати постраждалих.

Увага! Фото рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Світлини оприлюднила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Дівчина, що рятувала поранених і збирала рештки тіл вбитих росіянами в Краматорську. Ось вона на фото, накриває тіло вбитого. І на іншому - серед уламків закриває білим мішком іншого загиблого", - зазначила журналістка.





Йдеться про військову медикиню батальйону НРК "АльтерЕго" 93-ї ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Якудза".

"Вона сама опинилась в епіцентрі вибуху російський фугасних авіабомб. І кинулась рятувати життя, хоч і сама постраждала", - додала Кирієнко-Мерінова.

Читайте: Через ворожі удари по Херсонщині 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення

Обстріли України ввечері 5 травня

Увечері війська РФ також вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю . Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали.

. Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали. Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 — поранені.

Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 — поранені. У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару ввечері 5 травня загинули четверо людей, є поранені.

Також читайте: Доба на Донеччині: 6 загиблих і 14 поранених, атаковано 2 райони області. ФОТОрепортаж