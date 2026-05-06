Боевой медик 93-ОМБр, оказавшаяся в эпицентре взрыва российских ФАБ, спасала пострадавших в Краматорске. ФОТО 18+
Военный медик батальона НРК "АльтерЕго" 93-й ОМБр "Холодний Яр", оказавшаяся в эпицентре удара российских ФАБ по Краматорску, бросилась на помощь пострадавшим.
Внимание! Фотографии не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Фотографии обнародовала журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Девушка, спасавшая раненых и собиравшая останки тел убитых россиянами в Краматорске. Вот она на фото, накрывает тело убитого. А на другом - среди обломков закрывает белым мешком другого погибшего", - отметила журналистка.
Речь идет о военном медике батальона НРК "АльтерЕго" 93-й ОМБр "Холодний Яр" с позывным "Якудза".
"Она сама оказалась в эпицентре взрыва российских фугасных авиабомб. И бросилась спасать жизни, хотя и сама пострадала", - добавила Кириенко-Меринова.
Обстрелы Украины вечером 5 мая
- Вечером войска РФ также нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли 12 человек и 37 пострадали.
- Кроме того, россияне сбросили на центр Краматорска Донецкой области 3 фугасные авиабомбы, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли, еще 12 - ранены.
- В Днепре в результате российского ракетного удара вечером 5 мая погибли четыре человека, есть раненые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дезертире.....
.
блохитцкунів
.
Не кожен чоловік може похвалитися такою силою волі.