Боевой медик 93-ОМБр, оказавшаяся в эпицентре взрыва российских ФАБ, спасала пострадавших в Краматорске. ФОТО 18+

Военный медик батальона НРК "АльтерЕго" 93-й ОМБр "Холодний Яр", оказавшаяся в эпицентре удара российских ФАБ по Краматорску, бросилась на помощь пострадавшим.

Внимание! Фотографии не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Фотографии обнародовала журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Девушка, спасавшая раненых и собиравшая останки тел убитых россиянами в Краматорске. Вот она на фото, накрывает тело убитого. А на другом - среди обломков закрывает белым мешком другого погибшего", - отметила журналистка.





Речь идет о военном медике батальона НРК "АльтерЕго" 93-й ОМБр "Холодний Яр" с позывным "Якудза".

"Она сама оказалась в эпицентре взрыва российских фугасных авиабомб. И бросилась спасать жизни, хотя и сама пострадала", - добавила Кириенко-Меринова.

Обстрелы Украины вечером 5 мая

Вечером войска РФ также нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью . В результате атаки погибли 12 человек и 37 пострадали.

Кроме того, россияне сбросили на центр Краматорска Донецкой области 3 фугасные авиабомбы, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли, еще 12 - ранены.

В Днепре в результате российского ракетного удара вечером 5 мая погибли четыре человека, есть раненые.

