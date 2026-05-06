Боевой медик 93-ОМБр, оказавшаяся в эпицентре взрыва российских ФАБ, спасала пострадавших в Краматорске. ФОТО 18+

Военный медик батальона НРК "АльтерЕго" 93-й ОМБр "Холодний Яр", оказавшаяся в эпицентре удара российских ФАБ по Краматорску, бросилась на помощь пострадавшим.

Внимание! Фотографии не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Фотографии обнародовала журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Девушка, спасавшая раненых и собиравшая останки тел убитых россиянами в Краматорске. Вот она на фото, накрывает тело убитого. А на другом - среди обломков закрывает белым мешком другого погибшего", - отметила журналистка.

Боевой медик спасает пострадавших в Краматорске

Речь идет о военном медике батальона НРК "АльтерЕго" 93-й ОМБр "Холодний Яр" с позывным "Якудза".

"Она сама оказалась в эпицентре взрыва российских фугасных авиабомб. И бросилась спасать жизни, хотя и сама пострадала", - добавила Кириенко-Меринова.

Це до речі приклад ухилєсам! Та про що я? Вони краще в Тисі втопляться...
06.05.2026 14:40 Ответить
тримайся, сестре!
06.05.2026 14:29 Ответить
👌
06.05.2026 14:36 Ответить
Не Маліна
06.05.2026 14:21 Ответить
Чому Краматорськ досі не евакуйований?
06.05.2026 15:05 Ответить
тримайся, сестре!
06.05.2026 14:29 Ответить
Гарна дівчина.
06.05.2026 14:35 Ответить
👌
06.05.2026 14:36 Ответить
Це до речі приклад ухилєсам! Та про що я? Вони краще в Тисі втопляться...
06.05.2026 14:40 Ответить
Кто в Тисе, кто в комментариях на цензоре пока жопа в тепле🤔
06.05.2026 15:13 Ответить
чекаєш поки Тиса прогріється ?

дезертире.....

.
06.05.2026 15:36 Ответить
Жду пока боевая пенсия покажет пример вместо строчить пару лет на цензоре🤨
06.05.2026 19:39 Ответить
маєш на увазі ні одного тцкуна не видно і ні одного поліцая???
06.05.2026 15:49 Ответить
Ну ти вже здриснуло, то чого ниєш? Ти прекрасно зрозуміло про що я, та всеодно хочеш вивернути руснявий наратив... Сором з тобою назавжди!
06.05.2026 17:42 Ответить
хто про що, а МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ про свої блохи тцкунів

.
06.05.2026 19:13 Ответить
хто про що , а такі як Ти про "ухилясів" ,котрі давали присягу на вірність України.
06.05.2026 21:50 Ответить
Честь і шана !!!
Не кожен чоловік може похвалитися такою силою волі.
06.05.2026 14:48 Ответить
Сильно Красива !!! Українська Амазонка !!!Дай Господи цієї дівчині Воїну, доброго здоров'я ! ❤️ ...
06.05.2026 16:51 Ответить
 
 