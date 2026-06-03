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Новини Відео Обстріли Донеччини РФ застосовує фосфорні боєприпаси
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Росіяни вдарили по Костянтинівці фосфорними боєприпасами. ВIДЕО

Російська армія знову застосувала проти Костянтинівки фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у бригаді "Хижак" при департаменті патрульної поліції.

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Відео атаки оприлюднили 3 червня.

Удар зафіксували з безпілотника

На кадрах, знятих оператором БПЛА з позивним "Аврора", видно, як над містом розлітаються десятки палаючих елементів боєприпасу.

Вогняні частинки падають на житлові квартали Костянтинівки, створюючи загрозу масштабних пожеж та ураження цивільного населення.

"На відео, знятому оператором БПЛА з позивним "Аврора", видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу", – повідомили українські захисники.

Читайте: Росіяни вдарили дроном по евакуаційному авто гуманітарної місії на Донеччині

Фосфор становить смертельну небезпеку

У бригаді "Хижак" наголошують, що білий фосфор займається при контакті з киснем та горить за надзвичайно високих температур.

Такі боєприпаси здатні спричиняти масштабні пожежі та важкі ураження людей.

Також читайте: Росіяни за добу вбили 2 жителів Донеччини, - ОВА

боєприпаси (2408) обстріл (34320) фосфор (25) Костянтинівка (82)
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А ООНа занепокоєння буде виражати?
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03.06.2026 14:22 Відповісти
ООН, з цього питання, консультується з МАГАТЕ, МОК і Червоним хрестом...
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03.06.2026 14:31 Відповісти
а що вони можуть зробити?
вигнати пі'дорашку з оон,
як колись срср з ліги націй вигнали за напад на Фінляндію?
тоді статут оон треба міняти..
та інше..
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03.06.2026 14:31 Відповісти
Всі кацапи - тварі ! Всі їх "ратні подвиги" це сивої кобили бред.Крім розрухи,смердючий "русский мир".Там де масква там життя не має і не буде.
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03.06.2026 14:35 Відповісти
Магнієві, а не фосфорні.
Та вони постійно херачать тими гайками з РСЗВ.
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03.06.2026 14:40 Відповісти
Руцкій мір на Донбасі випалюють?
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03.06.2026 14:50 Відповісти
Це це вікно для переговорів з московськими фашистами Німеччина побачила? А чому ми не випалюємо рашистські міста фосфорними ************? Саме сьогодні можна було Підер гарно пройтись вздовж і впоперек фосфорними ************. Чи скільки нас за терпіл будуть вважати і скільки ми будемо м'ясом воювати яке ТЦКшники відловлюють на вулицях?
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03.06.2026 15:33 Відповісти
 
 