Росіяни вдарили по Костянтинівці фосфорними боєприпасами. ВIДЕО

Російська армія знову застосувала проти Костянтинівки фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними конвенціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у бригаді "Хижак" при департаменті патрульної поліції.

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Відео атаки оприлюднили 3 червня.

Удар зафіксували з безпілотника

На кадрах, знятих оператором БПЛА з позивним "Аврора", видно, як над містом розлітаються десятки палаючих елементів боєприпасу.

Вогняні частинки падають на житлові квартали Костянтинівки, створюючи загрозу масштабних пожеж та ураження цивільного населення.

"На відео, знятому оператором БПЛА з позивним "Аврора", видно, як на житлові квартали міста падають десятки палаючих елементів фосфорного боєприпасу", – повідомили українські захисники.

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Фосфор становить смертельну небезпеку

У бригаді "Хижак" наголошують, що білий фосфор займається при контакті з киснем та горить за надзвичайно високих температур.

Такі боєприпаси здатні спричиняти масштабні пожежі та важкі ураження людей.

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