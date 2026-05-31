Росіяни за добу вбили 2 жителів Донеччини, - ОВА

Упродовж 30 травня російські війська вбили 2 жителів Донецької області та поранили ще чотирьох людей.

Про це повідомив у соцмережах начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найбільше жертв – у Лозовому та Мировому

За словами Філашкіна, 2 загиблих стали жертвами російських атак у населених пунктах Лозове та Мирове.

"За 30 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Лозовому і Мировому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – повідомив очільник ОВА.

Читайте: Доба на Донеччині: пошкоджено десятки будинків, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж

Понад 13 тисяч жертв від початку вторгнення

У Донецькій обласній військовій адміністрації нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на території області загинула вже 4091 людина.

Ще 9532 жителі Донеччини за цей час дістали поранення внаслідок російських обстрілів та атак.

Водночас ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі, де через бойові дії та окупацію неможливо встановити повну кількість загиблих і постраждалих.

Читайте: Ворог ударив по підприємству на Чернігівщині: загинув чоловік, горіли вантажівки. ФОТОрепортаж

Що передувало

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік.

Ворог майже 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей дістали поранень.

Війська РФ завдали удару по житловому сектору Шостки на Сумщині, травмовано 1 людину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на підприємство на Рівненщині: загрози для довкілля немає. ФОТО