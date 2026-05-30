Доба на Донеччині: пошкоджено десятки будинків, є загиблий і поранені. ФОТОрепортаж
За добу російські війська завдали сотні ударів по Донеччині. Загинула одна людина, ще шестеро поранені, пошкоджено житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції в області.
Краматорський район
Дружківку росіяни атакували 11 разів, зокрема скинули на місто 10 керованих авіабомб. Одна цивільна особа загинула, інша дістала поранення. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 15 приватних будинків, 2 адмінбудівлі.
Четверо поранених – у Миколаївці, зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки.
У Лимані пошкоджено приватний будинок. У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено приватний будинок.
Краматорськ зазнав 10 обстрілів: чотирма бомбами, безпілотниками та артилерією, пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобілі та інфраструктуру.
Внаслідок дронових атак в Олександрівці пошкоджено 9 приватних будинків і цивільне авто, в Новоолександрівці – чотири оселі та автомобіль.
По Красноторці ворог вдарив двома бомбами "КАБ-250" – травмовано цивільну особу, пошкоджено 16 приватних будинків.
Бахмутський район
У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
