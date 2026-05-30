Сутки на Донетчине: повреждены десятки домов, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска нанесли сотни ударов по Донецкой области. Погиб один человек, ещё шестеро ранены, повреждены жилые дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

Дружковку россияне атаковали 11 раз, в частности сбросили на город 10 управляемых авиабомб. Один гражданский погиб, другой получил ранения. Повреждены 5 многоквартирных и 15 частных домов, 2 административных здания.

Четверо раненых – в Николаевке, разрушены многоэтажка и административное здание, повреждены 3 многоэтажки.

В Лимане поврежден частный дом. В Сидоровом Святогорской громады поврежден частный дом.

Краматорск подвергся 10 обстрелам: четырьмя бомбами, беспилотниками и артиллерией, повреждены 2 частных дома, 4 автомобиля и инфраструктура.

В результате атак дронов в Александровке повреждены 9 частных домов и гражданский автомобиль, в Новоалександровке – четыре дома и автомобиль.

По Красноторке враг нанес удар двумя бомбами "КАБ-250" – травмирован гражданский человек, повреждено 16 частных домов.

Бахмутский район

В Резниковке и Свято-Покровском Северской громады повреждены частные дома.

