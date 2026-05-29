РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12645 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
563 0

Обстрел Донетчины: разрушены и повреждены 7 многоэтажных домов и 3 административных здания. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Краматорский район

В Николаевке разрушены многоэтажный дом и административное здание, повреждены 3 многоэтажных дома. В Славянске повреждены спорткомплекс и 2 многоэтажных дома. В Новоалександровке Александровской громады поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены многоэтажный дом и 2 административных здания.

Бахмутский район

В Резниківке и Свято-Покровском Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Донбасс
Донбасс
Донбасс

Читайте также: Поражены РЛС в Крыму и склады РФ в Донецкой области, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (22938) обстрел (32894) Донецкая область (12370)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 