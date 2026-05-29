Обстрел Донетчины: разрушены и повреждены 7 многоэтажных домов и 3 административных здания. ФОТОрепортаж
За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Николаевке разрушены многоэтажный дом и административное здание, повреждены 3 многоэтажных дома. В Славянске повреждены спорткомплекс и 2 многоэтажных дома. В Новоалександровке Александровской громады поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены многоэтажный дом и 2 административных здания.
Бахмутский район
В Резниківке и Свято-Покровском Сиверской громады повреждены частные дома.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
