Обстрел Донетчины: разрушены и повреждены 7 многоэтажных домов и 3 административных здания. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевке разрушены многоэтажный дом и административное здание, повреждены 3 многоэтажных дома. В Славянске повреждены спорткомплекс и 2 многоэтажных дома. В Новоалександровке Александровской громады поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены многоэтажный дом и 2 административных здания.

Бахмутский район

В Резниківке и Свято-Покровском Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.







