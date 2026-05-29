Обстріл Донеччини: зруйновано та пошкоджено 7 багатоповерхових будинків і 3 адмінбудівлі. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Миколаївці зруйновано багатоповерхівку та адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено спорткомплекс і 2 багатоповерхівки. У Новоолександрівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.
Бахмутський район
У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
