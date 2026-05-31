Россияне за сутки убили 12 жителей Донецкой области, - ОВА

В течение 30 мая российские войска убили 12 жителей Донецкой области и ранили ещё четырёх человек.

Об этом сообщил в соцсетях начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего жертв – в Лозовом и Мировом

По словам Филашкина, все 12 погибших стали жертвами российских атак в населенных пунктах Лозовое и Мировое.

"За 30 мая россияне убили 12 жителей Донецкой области: в Лозовом и Мировом. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", – сообщил глава ОГА.

Более 13 тысяч жертв с начала вторжения

В Донецкой областной военной администрации напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России на территории области погибло уже 4091 человек.

Еще 9532 жителя Донецкой области за это время получили ранения в результате российских обстрелов и атак.

В то же время эти данные не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе, где из-за боевых действий и оккупации невозможно установить полное количество погибших и пострадавших.

Что предшествовало

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Черниговской области в результате российской атаки погиб 58-летний мужчина.

Враг почти 20 раз атаковал четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Двое человек получили ранения.

Войска РФ нанесли удар по жилому сектору Шостки в Сумской области, травмирован 1 человек.

