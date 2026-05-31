Сутки в Сумской области: под ударами РФ Шостка и Краснополье, повреждены дома и объекты критической инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вооруженные силы РФ нанесли удар по жилому району Шостки в Сумской области, один человек получил ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Удар по гражданской инфраструктуре в Шостке
Как отмечается, в результате попадания загорелся жилой дом. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.
Из-за угрозы повторных ударов спасатели временно приостановили работы.
Все очаги возгорания ликвидированы.
По данным Нацполиции, в Шосткинской громаде в результате удара российского беспилотника пострадал 78-летний мужчина.
В Краснопольской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадал 58-летний мужчина. Также поврежден автомобиль, здание лесхоза и уничтожен частный дом.
Последствия
Повреждены объекты критической инфраструктуры, два магазина, автомойка, здание автостанции, 17 многоквартирных жилых домов, предприятие, три частных дома, помещение аптеки, учебных заведений и два легковых автомобиля.
На местах происшествий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений РФ.
