Доба на Сумщині: під ударами РФ Шостка і Краснопілля, пошкоджено будинки та об’єкти критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали удару по житловому сектору Шостки на Сумщині, травмовано 1 людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Удар по цивільній інфраструктурі в Шостці

Як зазначається, внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Існувала загроза поширення вогню на сусідні споруди.

Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи.

Усі осередки горіння ліквідовано.







За даними Нацполіції, у Шосткинській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждав 78-річний чоловік.

У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 58-річний чоловік. Також пошкоджено автомобіль, будівлю лісгоспу та знищено приватний будинок.

Наслідки

Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, два магазини, автомийку, будівлю автостанції, 17 багатоквартирних житлових будинків, підприємство, три приватні будинки, приміщення аптеки, закладів освіти та два легкові автомобілі.























На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.