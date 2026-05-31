Враг нанес удар по предприятию в Черниговской области: погиб мужчина, горели грузовики. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черниговской области в результате российского нападения погиб 58-летний мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали
Как отмечается, ночью вражеский БПЛА попал по территории одного из предприятий в Корюковском районе. В результате удара возник пожар на автостоянке. Огнем уничтожено 7 грузовых автомобилей.
Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего.
Последствия
