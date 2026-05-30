Сутки на Черниговщине: под ударами РФ жилая и критическая инфраструктура. ФОТОрепортаж
Этой ночью враг атаковал Семеновку Черниговской области с помощью беспилотников. В результате атаки были повреждены жилые дома и легковой автомобиль.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы области
По данным ОГА, еще вчера днем в результате удара FPV-дрона были повреждены окна в домах.
Также отмечается, что в селе Новгород-Северской громады в результате удара "герберой" повреждена сельхозтехника.
В двух громадах Корюковского и Черниговского районов были попадания "гераней" по объектам критической инфраструктуры — в частности, по объектам энергетики и транспорта.
Последствия
Всего за сутки враг 21 раз атаковал Черниговскую область.
