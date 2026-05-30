Доба на Чернігівщині: під ударами РФ житлова та критична інфраструктура. ФОТОрепортаж

Цієї ночі ворог атакував Семенівку Чернігівської області безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено оселі та легковик.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли області

За даними ОВА, ще вчора вдень через удар FPV-дроном пошкоджені вікна в будинках.

Також зазначається, що у селі Новгород-Сіверської громади через удар "гербери" пошкоджена сільгосптехніка.

У двох громадах Корюківського і Чернігівського районів були влучання "гераней" по обʼєктах критичної інфраструктури - зокрема, по обʼєктах енергетики й транспорту.

Усього протягом доби ворог 21 раз атакував Чернігівщину.

