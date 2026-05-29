1 461 6
Рашисти знищили школу на прикордонні Чернігівщини. ФОТО
Вночі окупанти атакували село Машеве безпілотником.
Про це заявив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі.
За наявною інформацією, дані про постраждалих серед населення не надходили", - йдеться в повідомленні.
Масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Roma Felezyuk
показати весь коментар29.05.2026 09:09 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Виктор Ле #550890
показати весь коментар29.05.2026 09:08 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
aleks kyb
показати весь коментар29.05.2026 09:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар29.05.2026 09:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль