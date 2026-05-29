Рашисти знищили школу на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

Вночі окупанти атакували село Машеве безпілотником.

Про це заявив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі.

За наявною інформацією, дані про постраждалих серед населення не надходили", - йдеться в повідомленні.

Масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.

Читайте: Рашисти вранці атакували Харківщину: загинула жінка, є постраждалі