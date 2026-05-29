Рашисти знищили школу на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

Вночі окупанти атакували село Машеве безпілотником. 

Про це заявив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі.

За наявною інформацією, дані про постраждалих серед населення не надходили", - йдеться в повідомленні.

Масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.

ти дурень, чи що? Сільська школа! Їх що по 10 в кожному селі?
29.05.2026 09:09 Відповісти
Має бути відповідь. На паРаші три школи зруйнувати.
29.05.2026 09:08 Відповісти
Чомусь в стародубі навпроти через кордон все в порядку.
29.05.2026 09:34 Відповісти
Ось обличчя рашиських варварів,воюють з мирним населенням ,з школами ,лікарнями ,дит. садками ,музеями і все це називаєтся геноцид рашиської орди проти українського народу.
29.05.2026 09:33 Відповісти
 
 