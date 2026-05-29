Рашисти вранці атакували Харківщину: загинула жінка, є постраждалі

Російські окупанти вранці атакували Харківську область, внаслідок чого загинула людина, троє постраждалих.

Подробиці

Близько 5:30 російські війська атакували село Білий Колодязь ударним БпЛА. Внаслідок влучання у цивільний автомобіль загинула 65-річна жінка. Чоловік дістав поранення.

О 5:45 БпЛА, попередньо "Молнія", вдарив по трактору у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. 41-річний чоловік зазнав поранення.

Встановлено, що вчора, 28 травня, близько 6:00 внаслідок удару БпЛА по с. Рогозянка Куп’янського району постраждала 60-річна жінка.

