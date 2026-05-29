Рашисти вранці атакували Харківщину: загинула жінка, є постраждалі
Російські окупанти вранці атакували Харківську область, внаслідок чого загинула людина, троє постраждалих.
Про це повідомила пресслужба Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 5:30 російські війська атакували село Білий Колодязь ударним БпЛА. Внаслідок влучання у цивільний автомобіль загинула 65-річна жінка. Чоловік дістав поранення.
О 5:45 БпЛА, попередньо "Молнія", вдарив по трактору у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. 41-річний чоловік зазнав поранення.
Встановлено, що вчора, 28 травня, близько 6:00 внаслідок удару БпЛА по с. Рогозянка Куп’янського району постраждала 60-річна жінка.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль