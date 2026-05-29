Рашисты утром атаковали Харьковщину: погибла женщина, есть пострадавшие
Российские оккупанты утром атаковали Харьковскую область, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 5:30 российские войска атаковали село Белый Колодец ударным БПЛА. В результате попадания в гражданский автомобиль погибла 65-летняя женщина. Мужчина получил ранения.
В 5:45 БПЛА, предположительно "Молния", ударил по трактору в поселке Великий Бурлук Купянского района. 41-летний мужчина получил ранения.
Установлено, что вчера, 28 мая, около 6:00 в результате удара БПЛА по с. Рогозянка Купянского района пострадала 60-летняя женщина.
