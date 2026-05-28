Обстановка на лівому березі Осколу: є певні проблеми, але ворогу не вдалося створити критичну ситуацію, - Трегубов

Російським військам не вдалося створити критичну ситуацію на лівому березі Осколу, на правому березі ворога відкинуто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Ситуація на лівому березі Осколу

Так, коментуючи ситуацію на лівому березі Осколу, речник розповів, що Сили оборони мають певні проблеми з логістикою та особовим складом, однак ворогу не вдалося створити критичну ситуацію на цій ділянці фронту.

"В цілому я б сказав, що зараз, незважаючи на те, що на лівому березі гаряче, там все ж таки ті критичні загрози, які росіяни хотіли створити, вони не створили", - зазначив він.

Обстановка на правому березі Осколу

За словами Трегубова, на правому березі Осколу ворога відкинуто, наразі він не має змоги заходити в Голубівку.

"Зараз вони (окупанти, - ред.) знову працюють вже навіть не над тим, щоб заходити в Куп'янськ через Голубівку, а над тим, щоб хоча б зачепитися за північну околицю самої Голубівки", - зауважив речник.

Північний кордон

Щодо того, де зараз росіяни найактивніше промацують північний кордон, Трегубов зазначив, що першочергово це стосується Сумщини.

"Якщо брати північний кордон, я б сказав, що у нас в нашій зоні відповідальності це більше Сумщина, з одного боку, ну і доволі таки активно на Південно-Слобожанському напрямку. Але це вже не стільки кордон, скільки район Вовчанська безпосередньо. Там постійна інтенсивність, там постійні спроби тиску. Але, на щастя, попри їхні звіти, без особливого успіху", - розповів речник.

