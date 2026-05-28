Обстановка на левом берегу Оскола: есть определенные проблемы, но врагу не удалось создать критическую ситуацию, - Трегубов

Российским войскам не удалось создать критическую ситуацию на левом берегу Оскола, на правом берегу противник отброшен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Ситуация на левом берегу Оскола

Так, комментируя ситуацию на левом берегу Оскола, спикер рассказал, что Силы обороны испытывают определенные проблемы с логистикой и личным составом, однако врагу не удалось создать критическую ситуацию на этом участке фронта.

"В целом я бы сказал, что сейчас, несмотря на то, что на левом берегу горячо, там все же те критические угрозы, которые россияне хотели создать, они не создали", — отметил он.

Обстановка на правом берегу Оскола

По словам Трегубова, на правом берегу Оскола враг отброшен, в настоящее время он не имеет возможности заходить в Голубовку.

"Сейчас они (оккупанты, - ред.) снова работают уже даже не над тем, чтобы заходить в Купянск через Голубовку, а над тем, чтобы хотя бы зацепиться за северную окраину самой Голубовки", - отметил спикер.

Северная граница

Относительно того, где сейчас россияне наиболее активно прощупывают северную границу, Трегубов отметил, что в первую очередь это касается Сумской области.

"Если брать северную границу, я бы сказал, что в нашей зоне ответственности это в основном Сумская область, с одной стороны, ну и довольно активно на Южно-Слобожанском направлении. Но это уже не столько граница, сколько непосредственно район Волчанска. Там постоянная интенсивность, там постоянные попытки давления. Но, к счастью, несмотря на их отчеты, без особого успеха", — рассказал спикер.

