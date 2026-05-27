Гранів на Харківщині залишається під контролем ЗСУ. Заяви РФ - спроба створити "перемогу в кредит", - 14-й армійський корпус

Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями ЗС РФ не відповідає дійсності, населений пункт перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє 14-й армійський корпус ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні. Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями зс рф та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підрозділи Сил оборони України надійно тримають визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці.

Також читайте: Ворог намагався прорвати нашу оборону біля Куп’янська, - УОС

"Перемога в кредит"

У 14-му армійському корпусі зауважують, що всі заяви окупаційних пабліків про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати власні провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит".

"Село Гранів перебуває під контролем Збройних Сил України. Закликаємо громадян довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не споживати та не поширювати ворожі фейки", - додали військові.

Також читайте: Сили оборони притисли росіян до кордону біля Великого Бурлука, - Трегубов