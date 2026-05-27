Гранов на Харьковщине остается под контролем ВСУ. Заявления РФ - попытка создать "победу в кредит", - 14-й армейский корпус

Сообщения российских ресурсов о якобы захвате села Гранов Дергачевской громады Харьковской области военнослужащими ВС РФ не соответствуют действительности, населенный пункт находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщает 14-й армейский корпус ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Враг продолжает слабые попытки информационных акций, распространяя очередную порцию лжи. Сообщения российских ресурсов о якобы захвате села Гранов Дергачевской громады Харьковской области военнослужащими ВС РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины надежно удерживают определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему ощутимые потери в личном составе и технике.

"Победа в кредит"

В 14-м армейском корпусе отмечают, что все заявления оккупационных пабликов об "обстрелах собственных подразделений", "успешные штурмы" и "близкие бои" являются вымышленными элементами информационной кампании, цель которой — скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".

"Село Гранов находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Призываем граждан доверять исключительно официальным источникам информации, не потреблять и не распространять вражеские фейки", — добавили военные.

