Враг пытался прорвать нашу оборону возле Купянска, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении наши защитники отразили штурмовые действия противника в Волчанске, вблизи Старицы, Вильчи, Гранива, Терновой и Лимана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Великобурлукском направлении захватчики предприняли попытку улучшить тактическое положение в направлении Колодезного. Успеха не имели.

По данным ООС, на Купянском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону в сторону Купянска, Куриловки, Боровой, Колесниковки, Новоплатоновки.

Обстановка на Лиманском направлении

Также отмечается, что на Лиманском направлении оккупанты сосредоточили усилия в сторону Лимана, Дробышево, Дибровы и в районе Ямполя.

В целом подразделения ГОС отразили 30 атак захватчиков.

Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.

