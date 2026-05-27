Враг пытался прорвать нашу оборону возле Купянска, - ГОС

Россиянам не удалось войти в Купянск: заявление Генштаба

На Южно-Слобожанском направлении наши защитники отразили штурмовые действия противника в Волчанске, вблизи Старицы, Вильчи, Гранива, Терновой и Лимана.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Великобурлукском направлении захватчики предприняли попытку улучшить тактическое положение в направлении Колодезного. Успеха не имели.

По данным ООС, на Купянском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону в сторону Купянска, Куриловки, Боровой, Колесниковки, Новоплатоновки.

Обстановка на Лиманском направлении 

Также отмечается, что на Лиманском направлении оккупанты сосредоточили усилия в сторону Лимана, Дробышево, Дибровы и в районе Ямполя.

  • В целом подразделения ГОС отразили 30 атак захватчиков.
  • Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.

