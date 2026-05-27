Новини Бойові дії на Харківщині
Ворог намагався прорвати нашу оборону біля Куп’янська, - УОС

Росіянам не вдалося зайти до Куп’янська: заява Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника у Вовчанську, поблизу Стариці, Вільчі, Граніва, Тернової, Лиману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку загарбники здійснили спробу покращити тактичне положення в напрямку Колодязного. Успіху не мали.

За даними УОС, на Куп'янському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону в бік Куп'янська, Курилівки, Борової, Колісниківки, Новоплатонівки.

Обстановка на Лиманському напрямку 

Також зазначається, що на Лиманському напрямку окупанти зосередили зусилля у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

  • Загалом підрозділи УОС зупинили 30 атак загарбників.
  • Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв.

Вовчанськ Харківська область Куп'янський район Чугуївський район
❕ Російські війська відступають з напрямків Запорізької та Дніпропетровської областей вперше з 2023 року, - Тимочко
