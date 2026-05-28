Спостерігається поступове зниження наступального потенціалу армії РФ на Великобурлуцькому напрямку, - УОС

ЗСУ фіксують ослаблення атак Росії на окремій ділянці фронту

Українські військові відзначають зниження інтенсивності застосування російських засобів ураження та ослаблення атак на Великобурлуцькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Якщо вимірювати в територіях, які вдалося зайняти ворогу, цей коефіцієнт різко знизився. Ворожий наступ у бік Великого Бурлука вже став "від’ємно успішним" для окупантів.

"Попри те, що ворог на деяких ділянках наступає, на деяких йому доводиться відступати. Тому результат може бути зовсім не той, на який вони очікують. Зараз гра йде в обидва боки. І можна вже спостерігати, як росіяни безуспішно намагаються десь просунутися на Лиманському напрямку, на Куп’янському напрямку, а на Великобурлуцькому вони просто відступають. З початку весняного наступу", - зазначив речник Угруповання об’єднаних сил.

Що передувало?

Раніше військові повідомляли, що на Великобурлуцькому напрямку українські сили змогли притиснути російських окупантів до кордону.

Супутник притули спостерігає?
28.05.2026 13:56 Відповісти
Бурлаки на Волзі?
28.05.2026 13:57 Відповісти
Якщо сказали в марафоні -значить справді так.
28.05.2026 14:01 Відповісти
 
 